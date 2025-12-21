Рютте: Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Китай почне почне почне напад на Тайвань, то він переконаний, що Росія паралельно чинитиме тиск на Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bild.
Під час спілкування журналіст зазначив, що глава Кремля Володимир Путін перебуває при владі з 1999 року. З цієї причини він запитав, чи буде коли-небудь можливість "позбутися цього диктатора", на що Рютте сказав наступне:
"Дехто каже: "Якщо не Путін, то може статися щось ще гірше". Я можу сказати одне: що б не сталося в Росії, ми не повинні бути наївними. Ми - мирний, оборонний альянс", - відповів генсек.
Водночас він додав, що "ми бачимо глобальний зв'язок між Китаєм і Росією". З цієї причини, якщо КНР почне війну проти Тайваню, Пекін попросить Росію тримати в напрузі Європу.
"Китай придивляється до Тайваню. І я переконаний, що якщо Китай розпочне там військові дії, він чинитиме тиск на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас у напрузі тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові. Ми повинні витрачати гроші, зміцнювати оборону і набирати найкращих військовослужбовців, яких тільки зможемо знайти", - резюмував Рютте.
Нагадаємо, у вересні цього року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, які виходять від Росії, стосуються не тільки України, а й усього західного світу.
Він зазначив, що РФ переводить свою економіку на військові рейки, розширює виробництво озброєнь і все більше мобілізує людей, щоб до 2030 року бути готовою до війни з НАТО.
Аналітики ISW вважають, що Москва посилює свої приховані атаки проти Європи і вже перейшла в "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.
Ба більше, 17 грудня російські військові перетнули кордон Естонії. Це був перший випадок, коли війська РФ перетнули територію країни НАТО.
Також ми писали, що за даними Bild, західні розвідки вважають, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року.