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"Вугільна справа", візовий режим з РФ та нові авіаудари: новини за 25 травня

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Четвер 26 травня 2022 08:30
"Вугільна справа", візовий режим з РФ та нові авіаудари: новини за 25 травня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Низку чиновників викликали на допити у "вугільній справі", президент Володимир Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ, окупанти знову обстріляли українські міста. Докладніше про те, що сталося в середу, 25 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

  • Найближчий тиждень стане вирішальним для Луганської області. Регіон обстрілюється постійно з різних озброєнь, а окупантів на Луганський напрямок перекидають навіть із Маріуполя та Донецької області.
  • Вранці 25 травня окупанти завдали три ракетних удари по Кривому Розі. Повідомляється, що крилаті ракети потрапили в промислове підприємство, яке отримало серйозні руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється.
  • Внаслідок ракетних ударів ранком по Запоріжжю загинула одна людина, ще троє поранені. Також понад 60 будинків у приватному секторі зазнали пошкоджень.
  • У середу, 25 травня, пізно вночі російські військові нанесли авіаудар по Краматорську та зранку обстріляли ракетами Покровськ.

"Вугільна справа": Авакова, Яценюка і Турчинова викликали на допит, - СБУ

Служба безпеки України викликала на допит екс-главу МВС Арсена Авакова, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова. Він пов'язаний з "вугільною справою" Медведчука - Порошенка.

Пізніше екс-секретар РНБО України Олександр Турчинов прокоментував виклик на допит у СБУ як свідок, зазначивши, що знаходиться на південно-східному фронті.

Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею про візовий режим з Росією. Відповідну петицію глава держави розглянув та направив в Кабмін.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним. Відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян
РФ на територію України підтримую", - написав Зеленський. Він повідомив, що цим питанням уже займається прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України. Зараз території цих регіонів тимчасово окуповані ворожими військами.

При цьому, тим часом у так званій "адміністрації Запорізької області" заявили, що готують інфраструктуру для організації видачі жителям російських паспортів.

Українці через війну будуть мати менше вихідних у червні

У українців буде менше вихідних днів у червні цього року. Причина цьому - продовження воєнного стану.

Детальніше про вихідні у червні - в матеріалі РБК-Україна.

Атмосферний фронт принесе в Україну дощі з грозами, посилиться вітер

Погода в Україні в четвер, 26 травня, принесе дощі в багатьох областях, місцями також очікуються грози, що буде обумовлено перетином атмосферного фронту території нашої країни. Також значно посилиться вітер.

Пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду, через що оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки ("жовтий").

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