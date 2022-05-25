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Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Суттєво пошкоджено промислове підприємство

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Кривий Ріг, Середа 25 травня 2022 07:57
Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Суттєво пошкоджено промислове підприємство Крилата ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вранці 25 травня окупанти завдали три ракетних удари по Кривому Розі. Повідомляється, що крилаті ракети потрапили в промислове підприємство, яке отримало серйозні руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Криворізькому районі вночі знову обстріляли з "Ураганів" Широківську і Апостолівську громади. Апостолове також частково знаходиться без світла. На щастя, постраждалих в результаті удару РСЗВ немає.

Зазначимо, з початку травня російські війська посилили обстріли Донбасу. Противник практично цілодобово завдає ракетні, артилерійські та авіаційні удари по десятках населених пунктів регіону. Серед мирних жителів є жертви і поранені.

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