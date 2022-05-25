Українці через війну будуть мати менше вихідних у червні

У українців буде менше вихідних днів у червні цього року. Причина цьому - продовження воєнного стану.

Детальніше про вихідні у червні - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Які вихідні скасували

Цьогоріч на червень припадає два свята: День конституції України та Трійця - це 28 та 13 червня відповідно. Проте вихідними, як зазвичай, ці дні не будуть.

Вихідними залишаються лише суботи та неділі: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 червня.

Чому скасували святкові вихідні

Запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну воєнний стан передбачає припинення дії низки норм Кодексу законів про працю, які передбачають визначення святкових і неробочих днів, а також перенесення їх на інший день.

Як відомо, нещодавно парламент підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану до 23 серпня. Саме тому, святкові вихідні, які припадають на червень будуть звичайними робочими днями.