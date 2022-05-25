Основні бої за Луганську область очікуються цього тижня, - Гайдай

Найближчий тиждень стане вирішальним для Луганської області. Регіон обстрілюється постійно з різних озброєнь, а окупантів на Луганський напрямок перекидають навіть із Маріуполя та Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Орки закінчуються. Вони ж такі ж кулепробивні як і всі інші. Єдине, їх дуже багато. Наші бійці просто шоковані тим, що вони як таргани лізуть з усіх щілин. Але я думаю, що найближчий тиждень покаже, весь розвиток подій буде цього тижня", - заявив він.

За словами голови регіону, бої вже ведуться на околицях Сєвєродонецька, де зараз "ситуація дуже важка".

"Обстріли Сєвєродонецька збільшуються в геометричній прогресії і авіабомби скидають на місто і постійно "Градами", "Смерчами" обстрілюють, артилерія. Вже підійшли досить близько російські війська, тому вони можуть обстрілювати вже й мінометами. Місто знищується постійно, цілодобово. Ситуація в місті дуже тяжка. Учора бої були вже на околицях міста", - розповів керівник ОВА.

За словами Гайдая, Путін поставив за мету забрати Луганську область за всяку ціну, тому перекидає війська з усіх напрямків.

"І Маріуполь, і Харків, і навіть із Донецької області частину забрали, щоб просто вже продавити повністю Луганську область", - додав він.