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Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено понад 60 будинків, є жертва та поранені

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Запоріжжя, Середа 25 травня 2022 08:19
Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено понад 60 будинків, є жертва та поранені Фото: окупанти запустили ракети по Запоріжжю (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетних ударів ранком по Запоріжжю загинула одна людина, ще троє поранені. Також понад 60 будинків у приватному секторі зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів м. Запоріжжя. Тільки в приватному секторі міста, за попередньою інформацією, відомо щодо 62 пошкоджених будинків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували Запоріжжя. Вранці окупанти запустили по місту чотири ракети, з яких одну ППО вдалося збити.

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Запоріжжя ракетный удар
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