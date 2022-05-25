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Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей

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Москва, Середа 25 травня 2022 14:09
Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України. Зараз території цих регіонів тимчасово окуповані ворожими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

При цьому, тим часом у так званій "адміністрації Запорізької області" заявили, що готують інфраструктуру для організації видачі жителям російських паспортів.

Варто зазначити, що в 2019 році РФ встановила спрощену видачу громадянства мешканцям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Наразі Путін своїм указом додав до цього ж закону про спрощене громадянство Херсонську та Запорізьку області.

Нагадаємо, раніше в українському Міноборони заявляли, що окупаційна "влада" проводить заходи щодо підготовки "включення" захоплених територій України до складу Росії. Ворог вже почав підготовку до видачі своїх паспортів.

Додамо, що російські окупанти зараз також здійснюють незаконну видачу паспортів РФ мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської областей за прискореною процедурою.

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Володимир Путін Запорожская область Херсонская область Окуповані території
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