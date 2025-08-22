Румыния готова предоставить свои базы для гарантий мира в Украине, - премьер

Боложан подчеркнул, что Румыния не будет направлять войска на территорию Украины, но готова предоставлять свои базы для нужд союзников, включая США.

По словам премьера, с румынских аэродромов уже ведут воздушное патрулирование, там проходят совместные учения с НАТО.

Министерство обороны страны добавило, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по гарантиям безопасности для Украины, а ее авиационная инфраструктура является ключевым элементом восточного фланга НАТО.

Заметим, что ранее британская газета The Times сообщила, что европейские страны призывают США разместить в Румынии истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.

Сейчас же там строят крупнейшую авиабазу НАТО в Европе, которая должна, по замыслу союзников, сдерживать Россию.