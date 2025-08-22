Румунія готова надати свої бази для гарантій миру в Україні, - прем’єр

Боложан підкреслив, що Румунія не буде направляти війська на територію України, але готова надавати свої бази для потреб союзників, включаючи США.

За словами прем'єра, з румунських аеродромів вже ведуть повітряне патрулювання, там проходять спільні навчання з НАТО.

Міністерство оборони країни додало, що країна братиме участь у всіх рішеннях союзників щодо гарантій безпеки для України, а її авіаційна інфраструктура є ключовим елементом східного флангу НАТО.

Зауважимо, що раніше британська газета The Times повідомила, що європейські країни закликають США розмістити в Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.

Наразі ж там будують найбільшу авіабазу НАТО в Європі, яка повинна, за задумом союзників, стримувати Росію.