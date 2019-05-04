Очільники фракцій сьогодні зустрінуться з Зеленським, - Березюк

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Під час зустрічі сторони планують обговорити дату інаугурації

Новообраний президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 травня, зустрінеться в парламенті з главами фракцій Верховної ради України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави фракції "Самопоміч" Олега Березюка для Інтерфакс-Україна.

За словами Березюка, під час зустрічі у Верховній раді очільники фракцій та Зеленський планують також обговорити і дату інаугурації новообраного президента.

"Наскільки я розумію, буде не тільки ця розмова (про призначення дати інаугурації - ред.), буде зустріч з новообраним президентом України у Верховній раді. Будемо говорити в тому числі і про інаугурацію", - розповів глава фракції "Самопоміч".

Він додав, що зустріч запланована на 15:00 в будівлі українського парламенту.

Нагадаємо, раніше перший заступник спікера Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що парламент може розпочати розгляд питання про призначення дати інаугурації Зеленського після 14 травня.

Пізніше, в парламент було внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня" передано на розгляд керівництву.