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Геращенко розповіла, коли Рада призначить дату інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    03.05.2019 - 15:10
Геращенко розповіла, коли Рада призначить дату інавгурації Зеленського
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Призначення дати інавгурації Зеленського розглянуть після 14 травня

Перший заступник спікера Верховної ради Ірина Геращенко розповіла, коли парламент призначить дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямий".

За словами Грещанко, Рада розпочне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який почнеться 14 травня 2019.

"Верховна рада не буде порушувати закон у такому надзвичайно важливому питанні, як інавгурація президента. Я переконана, що Верховна рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації", - розповіла вона.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, парламентське видання "Голос України" опублікувало офіційні результати виборів президента України. За опублікованими результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський, за нього проголосували 73,22% виборців.

Додамо, що інавгурація нового президента повинна відбутися протягом 30 днів з дня оголошення результатів, конкретну дату встановить Верховна рада. Як раніше писало РБК-Україна, можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.

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