ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді пропонують провести інавгурацію 19 травня

Новини » Вибори 2019    03.05.2019 - 15:44
Раді пропонують провести інавгурацію 19 травня
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повний текст постанови наразі не оприлюднено

До парламенту внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної ради.

Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня"передано на розгляд керівництву. Постанова зареєстрована за номером 10270.

"3 травня одержано Верховною радою, передано на розгляд керівництву", - йдеться у повідомленні.

Повний текст постанови наразі не оприлюднено. Зазначається, що документ має розглянути комітет з питань правової політики та правосуддя.

Ініціатором внесення постанови є один з членів правового комітету, позафракційний депутат Сергій Міщенко.

Нагадаємо, раніше перший заступник спікера Верховної ради Ірина Геращенко розповіла, що Рада почне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня 2019 року. Перший віце-спікер впевнена, що Верховна рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації.

Як писало РБК-Україна, інавгурація нового президента має відбутися протягом 30 днів з дня оголошення результатів, конкретну дату визначить Верховна рада. Так, можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.

Геращенко розповіла, коли Рада призначить дату інавгурації Зеленського Порошенко запропонував Зеленському скоординувати зусилля для боротьби з агресією РФ
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийВерховна Радаинаугурация
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся