Раді пропонують провести інавгурацію 19 травня

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повний текст постанови наразі не оприлюднено

До парламенту внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної ради.

Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня"передано на розгляд керівництву. Постанова зареєстрована за номером 10270.

"3 травня одержано Верховною радою, передано на розгляд керівництву", - йдеться у повідомленні.

Повний текст постанови наразі не оприлюднено. Зазначається, що документ має розглянути комітет з питань правової політики та правосуддя.

Ініціатором внесення постанови є один з членів правового комітету, позафракційний депутат Сергій Міщенко.

Нагадаємо, раніше перший заступник спікера Верховної ради Ірина Геращенко розповіла, що Рада почне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня 2019 року. Перший віце-спікер впевнена, що Верховна рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації.

Як писало РБК-Україна, інавгурація нового президента має відбутися протягом 30 днів з дня оголошення результатів, конкретну дату визначить Верховна рада. Так, можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.