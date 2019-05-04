Главы фракций сегодня встретятся с Зеленским, - Березюк

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Во время встречи стороны планируют обсудить дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 мая, встретится в парламенте с главами фракций Верховной рады Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы фракции "Самопомич" Олега Березюка для Интерфакс-Украина.

По словам Березюка, во время встречи в Верховной раде главы фракций и Зеленский планируют также обсудить и дату инаугурации новоизбранного президента.

"Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации - ред.), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной раде. Будем говорить в том числе и о инаугурацию", - рассказал глава фракции "Самопомич".

Он добавил, что встреча запланирована на 15:00 в здании украинского парламента.

Напомним, ранее первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парламент может начать рассмотрение вопроса о назначение даты инаугурации Зеленского после 14 мая.

Позже, в парламент было внесено проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Сейчас проект постановления "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" передано на рассмотрение руководству.