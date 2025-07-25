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Угроза Израилю: Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину государством

Пятница 25 июля 2025 01:00
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Угроза Израилю: Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину государством Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "решительно осуждает" решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину государством.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Согласно заявлению канцелярии, Нетаньяху заявил, что это решение "поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло в Газе".

"Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним", - говорит премьер.

Он также добавил, что палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, а наоборот, "стремятся к созданию государства вместо Израиля".

Что предшествовало

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон сделал в соцсети Х пост. В нем он сказал, что Франция в сентябре этого года признает Палестину как государство.

"Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил Макрон.

Он также добавил, что сегодня срочно нужно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

"Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы", - добавил французский лидер.

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Нетаньяху Франция Израиль Палестина Эммануэль Макрон
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