Угроза Израилю: Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину государством

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Согласно заявлению канцелярии, Нетаньяху заявил, что это решение "поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло в Газе".

"Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним", - говорит премьер.

Он также добавил, что палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, а наоборот, "стремятся к созданию государства вместо Израиля".