Трамп резко раскритиковал одного из главных своих союзников в Европе

Президент США Дональд Трамп прошелся по премьеру Италии Джордже Мелони за то, что она отказалась помогать американцам в операции против Ирана.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил в интервью Corriere della Sera .

В телефонном разговоре с итальянским изданием Трамп спросил, нравится ли итальянцам тот факт, что премьер Мелони "не оказывает никакой помощи" США с Ормузским проливом.

"Людям это нравится? Не могу себе этого представить. Я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, я ошибался", - сказал он.

Президент добавил, что свое недовольство лично с Мелони он не обсуждал.

"Она просто говорит, что Италия не хочет быть вовлеченной. Хотя Италия получает свою нефть оттуда, хотя Америка очень важна для Италии. Она не считает, что Италия должна быть вовлечена. Она считает, что Америка должна делать работу за нее", - считает Трамп.

Также Трамп ответил на защиту итальянским премьером Папы Римского. Ранее она назвала выпады Трампа в адрес понтифика "неприемлемыми".

"Это она неприемлема, потому что ей все равно, если у Ирана будет ядерное оружие, и он взорвал бы Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность", - добавил Трамп.

По его мнению, Мелони "уже не тот человек, и Италия не будет прежней страной, иммиграция убивает Италию и всю Европу".