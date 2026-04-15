"Нужно иметь смелость высказываться": Мелони ответила на критику со стороны Трампа

19:11 15.04.2026 Ср
Мелони дала Трампу понять одну очень неприятную для него вещь
aimg Антон Корж
"Нужно иметь смелость высказываться": Мелони ответила на критику со стороны Трампа Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Мелони подчеркнула, что смелость заключается в том, чтобы говорить друзьям правду и действовать в интересах своей страны и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Заявление Мелони стало ответом на слова Трампа. Ранее президент США обвинил ее в "отсутствии мужества", поскольку Италия отказалась присоединиться к усилиям США по разблокированию Ормузского пролива.

"Ситуация в мире такова, что нам нужно работать над тем, чтобы запустить мирные переговоры и сделать все возможное для стабилизации ситуации и восстановления прохода через Ормузский пролив. Это для нас крайне важно с точки зрения не только топлива, но и удобрений - это один из важнейших ресурсов для нас", - сказала она.

Фактически этим Мелони продемонстрировала Трампу очень неприятную вещь. Итальянская премьер, которую считали единомышленницей Трампа, дала ему понять, что отношения Рима и Вашингтона не сводятся к отношениям исключительно с администрацией текущего прерздента США.

"Мы стараемся делать все возможное, учитывая то, что США остаются одним из наших важнейших стратегических союзников. Но если у вас есть такие друзья и союзники, нужно иметь смелость высказываться, когда вы с ними не согласны", - добавила она.

Трамп "вызрел" на Мелони

Отметим, недавно Трамп в интервью итальянским СМИ прошелся по премьеру Италии Джорджи Мелони за то, что она отказалась помогать американцам в операции против Ирана.

"Людям это нравится? Не могу себе этого представить. Я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, я ошибался", - заявил он.

Еще в конце марта в СМИ появилась информация, что Италия закрыла небо для тех американских самолетов, которые летели атаковать Иран. При этом ранее Мелони часто называли одним из ключевых союзников Трампа в Европе. Между лидерами сохранялись достаточно хорошие отношения.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
