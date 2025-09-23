Рубио объяснил, почему США не вводят жесткие санкции против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон не вводит жестких санкций против РФ, при этом допустив их введение в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В одной из телевизионных программ госсекретарь США заявил, что введение антироссийских санкций может ограничить способность Вашингтона быть посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ.

"В тот момент, когда мы введем жесткие санкции и другие ограничения, наша способность действовать посредником в достижении мира будет уменьшена", - сказал Рубио.

В то же время он признал, что США, вероятно, придется ввести более строгие санкции против России "в определенный момент" в будущем.

Издание отмечает, что комментарии госсекретаря прозвучали после заявлений НАТО о масштабности российской угрозы "и на фоне последних безответственных действий военных РФ".

Рубио призвал ЕС усилить давление на Москву

Рубио также раскритиковал европейские страны, которые продолжают покупать российские энергоносители, назвав это "абсурдом".

Госсекретарь США также призвал страны ЕС сделать больше для давления на Москву.

Как отмечает Sky News, таким образом Рубио повторил аргументы, которые недавно озвучивал глава Белого дома Дональд Трамп во время своего государственного визита в Британию.

"Некоторые страны просят США ввести больше санкций, но есть государства в Европе, которые делают недостаточно, поэтому, думаю, они должны действовать активнее", - утверждает американский чиновник.

Отмечается, что сегодня позже ожидается выступление Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН.