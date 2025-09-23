ua en ru
Венгрия отвергла требование Трампа прекратить закупки российской нефти

США, Вторник 23 сентября 2025 08:59
Венгрия отвергла требование Трампа прекратить закупки российской нефти Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на требования США. Без российской нефти и газа страна якобы не сможет обеспечить энергобезопасность.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Guardian на полях Генассамблеи ООН.

"Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа", - сказал он.

Позиция Трампа и давление на ЕС

Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО полностью прекратить импорт российской нефти. "Я готов ввести крупные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ", - заявил он.

Эти требования совпали с серией ультиматумов Москве о прекращении войны против Украины. Однако часть союзников сомневается, что Трамп действительно готов усиливать давление на Владимира Путина.

Венгрия и Словакия против прекращения импорта

Госкомпания MOL ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод "Дружба". Основными получателями остаются Венгрия и Словакия, которые сопротивляются требованиям ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

Премьер-министр Виктор Орбан остается одним из ближайших союзников Трампа в Европе. Он критикует Украину и поддерживает рабочие отношения с Кремлем.

Возможные шаги ЕС

Bloomberg сообщал, что Евросоюз рассматривает вариант торговых ограничений для прекращения поставок по "Дружбе". Решение может быть принято без единогласного согласия, что позволит другим странам обойти позицию Будапешта и Братиславы.

Сенатор Линдси Грэм заявил: "Когда речь идет о покупке российской нефти, сейчас это практически сводится к Венгрии и Словакии. Если они не изменят позицию, последствия будут".

Реакция стран Европы

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал требование США, отметив, что на Венгрию и Словакию нужно усилить давление. Он заявил, что прекращение закупок нефти и газа у России является ключевым условием.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поддержал инициативу. "Я надеюсь, что премьер Орбан услышит этот призыв и откажется от российской нефти. Венгрия может получать ресурсы с юга", - сказал он.

Венгрия хочет усилить связь с США

Отвечая на критику, Сийярто назвал западноевропейских политиков "фанатиками". Он заявил, что вести рациональный диалог с ними невозможно.

При этом министр отметил, что отношения с США якобы улучшились. "США сейчас друг. Так что иметь американского президента в друзьях - это совсем другое по сравнению с давлением из Брюсселя", - добавил он.

По данным МВФ, Россия продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Венгрии. В 2024 году 74% потребляемого газа и 86% нефти страна импортировала из России. Для сравнения: в 2018 году эти показатели составляли 64% и 66% соответственно.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп очень недоволен тем, что о Венгрия и Словакия продолжают покупать на России нефть.

