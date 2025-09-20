ua en ru
ЕС готовит план, чтобы перекрыть "Дружбу" для Венгрии и Словакии, - Bloomberg

Евросоюз, Суббота 20 сентября 2025 20:59
ЕС готовит план, чтобы перекрыть "Дружбу" для Венгрии и Словакии, - Bloomberg Иллюстративное фото: нефтепровод "Дружба" (Википедия)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз изучает возможность введения ограничений против импорта нефти через нефтепровод "Дружба", из которого получают поставки Венгрия и Словакия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники издания сообщили, что ЕС рассматривает меры, направленные на ограничение импорта нефти в том числе через "Дружбу". Этот шаг может очень сильно повлиять на объемы поставок, или даже вообще прекратить их.

Будапешт и Братислава, которые постоянно блокируют меры, направленные на избавление зависимости от импорта энергоресурсов, вряд ли смогут помешать новой инициативе, поскольку планы отделены от основного нового 19-го санкционного пакета.

Более того, в отличие от санкций, для принятия которых все еще требуется единогласное принятие, торговые меры принимаются на уровне столиц стран-членов ЕС. То есть мнение Словакии или Венгрии не будет иметь никакого веса.

Блокирование поставок нефти через "Дружбу" и новые санкции позволят ЕС выполнить ключевое требование, которое выдвинул президент США Дональд Трамп - отказаться от российских энергоресурсов. Венгрия и Словакия до сих пор остаются единственными странами ЕС, которые все еще импортируют трубопроводную нефть.

Санкции против России и требования Трампа

Отметим, что Европейская комиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза очередной, 19-й пакет антироссийских санкций. Главный момент пакета - постепенный отказ от импорта российского газа до 1 января 2027 года.

При этом желание запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) до 1 января 2027 года довольно ожидаемо на фоне того, что на ЕС оказывает давление президент США Трампа.

