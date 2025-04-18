У Рубио после беседы с Рютте сделали новое заявление о переговорах по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсуждали участие США в мирных переговорах по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Тэмми Брюс.
Она рассказала, что Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, которое США представили украинской делегации вчера, 17 апреля, в Париже и российским официальным лицам по телефону.
По словам Брюс, Рубио выразил надежду, что такое предложение примут обе стороны и оно приведет к прочному и долгосрочному миру в Украине.
"Он (Рубио - ред.) подчеркнул, что, несмотря на приверженность США усилиям по прекращению войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от попыток выступать посредником в мирных переговорах", - рассказала спикер Госдепа.
Заявление Рубио
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сегодня, 18 апреля, предупредил, что США могут отказаться от роли посредника между Украиной и Россией. Это возможно, если в ближайшие дни не будет признаков "быстрой сделки" между двумя воюющими странами.
Президент США Дональд Трамп после этого подтвердил, что его страна может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине. Такой сценарий возможен, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.
К слову, сегодня Bloomberg писало, что мирное предложение США предусматривает, что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины.
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