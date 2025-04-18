У Рубио после беседы с Рютте сделали новое заявление о переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсуждали участие США в мирных переговорах по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

Она рассказала, что Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, которое США представили украинской делегации вчера, 17 апреля, в Париже и российским официальным лицам по телефону.

По словам Брюс, Рубио выразил надежду, что такое предложение примут обе стороны и оно приведет к прочному и долгосрочному миру в Украине.

"Он (Рубио - ред.) подчеркнул, что, несмотря на приверженность США усилиям по прекращению войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от попыток выступать посредником в мирных переговорах", - рассказала спикер Госдепа.