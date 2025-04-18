У Рубіо після бесіди з Рютте зробили нову заяву про переговори щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Вони обговорювали участь США в мирних переговорах щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдепу США Теммі Брюс.

"Він (Рубіо - ред.) наголосив, що, незважаючи на прихильність США зусиллям із припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відійдуть від спроб виступати посередником у мирних переговорах", - розповіла речниця Держдепу.

За словами Брюс, Рубіо висловив сподівання, що таку пропозицію приймуть обидві сторони, і вона призведе до міцного і довгострокового миру в Україні.

Вона розповіла, що Рубіо поінформував Рютте про мирну пропозицію, яку США презентували українській делегації вчора, 17 квітня, у Парижі та російським офіційним особам телефоном.

Заява Рубіо

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо сьогодні, 18 квітня, попередив, що США можуть відмовитися від ролі посередника між Україною і Росією. Це можливо, якщо найближчими днями не буде ознак "швидкої угоди" між двома воюючими країнами.

Президент США Дональд Трамп після цього підтвердив, що його країна може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України. Такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

До слова, сьогодні Bloomberg писало, що мирна пропозиція США передбачає, що Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України.

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