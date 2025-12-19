Рубио допустил свое участие в переговорах с делегацией РФ на выходных

Переговоры США и России

Напомним, 17 декабря Politico со ссылкой на источники написало о том, что на этих выходных пройдут переговоры российских и американских чиновников.

Собеседники издания уточняли, что Россию на переговорах представит глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев, а США - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

После этого Associated Press со ссылкой на источники также написало о том, что Россия отправляет Дмитриева на переговоры в США.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ занимается подготовкой контактов с "американскими визави". Москва хочет получить информацию об итогах переговоров украинцев, европейцев и американцев.

Важно отметить, что такая встреча пройдет фактически на следующий день после того, как секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретится в Майами с Уиткоффом.

В переговорах Украины с США также будут участвовать представители Британии, Франции и Германии. Ожидается, что стороны обсудят мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и восстановление Украины.