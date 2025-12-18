ua en ru
Переговоры по мирному плану в Майами: AP узнало, кого отправит Путин

США, Четверг 18 декабря 2025 22:27
UA EN RU
Переговоры по мирному плану в Майами: AP узнало, кого отправит Путин Фото: генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Специальный представитель Кремля и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в этот уикенд прибудет в Майами, где запланированы переговоры с американской стороной по мирному плану США для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа - Джаредом Кушнером. Переговоры станут продолжением контактов Вашингтона с украинскими и европейскими чиновниками, которые ранее состоялись в Берлине.

Встреча Виткоффа и Кушнера с Дмитриевым состоится после их консультаций в Берлине с украинскими и европейскими представителями.

Во время консультаций в Германии стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, возможные территориальные компромиссы, а также другие элементы плана США, направленного на остановку войны.

В Кремле подтвердили подготовку к контактам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает получить информацию об итогах берлинских встреч, однако деталей относительно формата переговоров в Майами не раскрыл.

Инициатива является частью широких дипломатических усилий администрации Трампа, которая пытается остановить войну, которая длится с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

В то же время переговорный процесс осложняется противоположными требованиями Киева и Москвы.

Диктатор Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет стремиться расширить захваченные территории, если ее условия мира не будут приняты.

Кремль требует международного признания оккупированных регионов и Крыма российскими, вывода украинских войск из ряда районов и отказа Украины от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял о готовности обсуждать нейтральный статус только при условии предоставления Киеву жестких гарантий безопасности, аналогичных натовским.

При этом он категорически отверг требования Москвы о выводе украинских войск с неоккупированных территорий.

Зеленский также сообщил, что украинские чиновники планируют переговоры в США в ближайшие дни.

"Соединенные Штаты действительно могут остановить Путина - при условии более сильного давления", - подчеркнул он ключевую роль Вашингтона.

На фоне дипломатии боевые действия продолжаются.

Напомним, что вечером 15 декабря в Берлине завершился очередной этап переговоров по мирному плану, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, руководители Европейского Союза, а также посланники США - Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

По итогам встречи европейские лидеры обнародовали совместное заявление, сосредоточенное на гарантиях безопасности для Украины и ее послевоенном восстановлении.

В то же время, Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров между украинской и американской делегациями. Сообщается, что большинство ключевых вопросов сторонам удалось согласовать.

