Рубіо допустив свою участь у переговорах з делегацією РФ на вихідних

Переговори США і Росії

Нагадаємо, 17 грудня Politico з посиланням на джерела написало про те, що цими вихідними відбудуться переговори російських і американських чиновників.

Співрозмовники видання уточнювали, що Росію на переговорах представить глава російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв, а США - спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Після цього Associated Press із посиланням на джерела також написало про те, що Росія відправляє Дмитрієва на переговори у США.

При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що РФ займається підготовкою контактів з "американськими візаві". Москва хоче отримати інформацію про підсумки переговорів українців, європейців і американців.

Важливо зазначити, що така зустріч відбудеться фактично наступного дня після того, як секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров зустрінеться в Маямі з Віткоффом.

У переговорах України зі США також братимуть участь представники Британії, Франції та Німеччини. Очікується, що сторони обговорять мирний план із 20 пунктів, гарантії безпеки і відновлення України.