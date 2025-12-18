У Путина хотят выяснить с США "итоги" встречи с Украиной и ЕС

В Москве отреагировали на сообщения о возможной встрече представителей России и США в Майами. В Кремле заявили, что хотят получить от Вашингтона информацию об "итогах" переговоров между ЕС и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Других подробностей спикер Кремля не предоставил.

"Занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, чтобы получить информацию об итогах работы, которая была сделана американцами с европейцами и с украинцами", - заявил Песков.

Что предшествовало

Напомним, вчера Axios и Politico сообщили, что в эти выходные в Майами ожидается встреча американских и российских чиновников в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на завершение войны в Украине.

Ожидается, что американскую сторону будут представлять спецпосланник администрации Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

В состав российской делегации войдет спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.

Переговоры в Берлине

15 декабря в немецкой столице завершился двухдневный саммит по Украине, участие в котором приняли президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

По результатам встречи европейские лидеры вышли с совместным заявлением, которое касается гарантий безопасности и восстановления Украины.

Подробнее о чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане, - читайте в материале РБК-Украина.