Рютте: Россия останется угрозой для НАТО даже после мира в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что Россия будет оставаться угрозой для всего альянса даже после заключения мира с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Moscow Times .

"Давайте сначала заключим мирное соглашение, а потом посмотрим, что будет. Но для НАТО сейчас совершенно ясно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей территории НАТО", - сказал Рютте.

Также он обратился с призывом к россиянам "сделать все возможное", чтобы остановить войну, так как она разрушает в том числе Россию.

Отдельно Рютте высказался о потерях россиян. Он подчеркнул, что в декабре армия РФ не досчиталась 35 тысяч солдат, а в январе 30 тысяч, что является большим количеством, чем было завербовано за тот же период.

"Эти потери не приходятся на Москву и Санкт-Петербург, поэтому элита, возможно, не среду столкнется с этим. Но это произойдет скоро, потому что при таком количестве погибающих в лоб людей неизбежно, что это коснется т Москвы, и Санкт-Петербурга", - добавил генсек.