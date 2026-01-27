Три года до войны: в Германии готовятся к нападению России на НАТО

В Германии считают, что до нападения России на страны НАТО осталось два-три года. При этом страна будет в эпицентре событий, как один из ключевых членов Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенанта Геральда Функе для Times .

Функе считает, что через два, или три года можно ждать сценария атаки России на страны НАТО. В этом случае одной из главных проблем будет логистика, поскольку десятки тысяч солдат НАТО нужно будет переправить на фронт.

Но логистические пути, скорей всего, будут повреждены российскими ракетно-дроновыми ударами, саботажем или кибератаками. Германия в этом сценарии будет одним из ключевых логистических центров Альянса.

"Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения как можно более плавно, а это означает, что если один маршрут выйдет из строя, мы будем иметь возможность использовать другие", - пояснил генерал.

Слишком много раненых

Еще одна проблема - огромное количество раненых, которое будет доходить до тысяч в день. У Бундесвера есть только пять собственных больниц на 1800 коек, они быстро окажутся перегруженными.

Поэтому принято решение разделить гражданские больницы на четыре секции, которые планируется резервировать в разных ситуациях для размещения раненых. Функе пожаловался, что в Афганистане он имел "большое, но управляемое количество раненых", тогда как сейчас "приходится планировать возможность получения тысячи раненых в день".

"Чем внимательнее на это смотришь, тем сложнее это становится и тем труднее это представить", - отметил он.

Современная логистика и правовые проблемы

Созданное в 2025 году Командование поддержки вооруженных сил Германии сейчас работает над разработкой системы реквизиции для военных нужд грузовиков, вагонов, продовольствия и живой силы. Объемы реквизиций будут колоссальными, сопоставимыми с теми, что планировались в случае перерастания Холодной войны в "горячую".

В частности Функе инициировал соглашения с немецким национальным железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Последний должен в течение трех дней после уведомления Бундесвера предоставить поезда для транспортировки техники.

Но слишком много сложностей создает немецкая правовая система. Большинство соответствующих военных мер могут быть задействованы при условии, что две трети депутатов Бундестага одобрят объявление "состояния напряженности" или "состояния национальной обороны".

Однако более трети мест в действующем парламенте - радикальные левые и пророссийские ультраправые. Маловероятно, что приспешники Кремля позволят немецкой армии нормально функционировать.