Каспаров: Если Путин вторгнется в Латвию или Литву, НАТО не будет воевать

В случае вторжения России в страны Балтии Североатлантический альянс не решится на полномасштабный ответ.

Об этом один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров рассказал в интервью РБК-Украина .

Членство в НАТО - фикция?

По словам Каспарова, формальное членство в НАТО не гарантирует реальной защиты. Он предложил представить сценарий, при котором 200-тысячная российская группировка подходит к границе Латвии.

"Они говорят: Латвия - член НАТО. Это бумажка. Абсолютная бумажка", - подчеркнул оппозиционер.

Каспаров напомнил о своем выступлении на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, где, по его словам, задал европейцам прямой вопрос: есть ли у них приказ открывать огонь в случае перехода границы российскими войсками.

"Ответа нет. Потому что все знают ответ. Никто стрелять не будет", - заявил он.

По его словам, членство в НАТО оказалось фикцией.

"Потому что можно подписывать любые документы. Красивые, блестящие документы. Но должны быть люди, которые готовы следовать указаниям этого документа", - добавил оппозиционер.

От чего зависит пятая статья НАТО

По его убеждению, действенность пятой статьи НАТО зависит от политической воли руководства США.

Каспаров считает, что "пятая статья НАТО работает, когда в Белом доме находился Рейган (40-й президент США Рональд Рейган - ред.) или Картер (39-й президент США Джимми Картер - ред.)

"Но она не работает, когда там находится Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) или Байден (экс-президент США Джон Байден - ред.). Вот и все", - сказал российский политик.

Отдельно он высказал мнение, что Финляндия является менее уязвимой из-за хорошо подготовленной армии. Зато страны Балтии, по его оценке, остаются "реально беззащитными".

Возможные сценарии вторжения РФ в Европу

Каспаров также очертил возможный сценарий, который считает наиболее вероятным: не масштабное вторжение, а ограниченная операция.

В частности, речь идет о переходе границы небольшими подразделениями, например, несколькими сотнями спецназовцев, с захватом небольшого участка территории - условно в районе Даугавпилса в Латвии или Нарвы в Эстонии.

"И дальше проверяется: есть пятая статья или нет. К сожалению, мы знаем ответ", - подытожил он.