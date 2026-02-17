ua en ru
Каспаров: Если Путин вторгнется в Латвию или Литву, НАТО не будет воевать

Вторник 17 февраля 2026 10:30
UA EN RU
Каспаров: Если Путин вторгнется в Латвию или Литву, НАТО не будет воевать Фото: Гарри Каспаров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

В случае вторжения России в страны Балтии Североатлантический альянс не решится на полномасштабный ответ.

Об этом один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров рассказал в интервью РБК-Украина.

Членство в НАТО - фикция?

По словам Каспарова, формальное членство в НАТО не гарантирует реальной защиты. Он предложил представить сценарий, при котором 200-тысячная российская группировка подходит к границе Латвии.

"Они говорят: Латвия - член НАТО. Это бумажка. Абсолютная бумажка", - подчеркнул оппозиционер.

Каспаров напомнил о своем выступлении на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, где, по его словам, задал европейцам прямой вопрос: есть ли у них приказ открывать огонь в случае перехода границы российскими войсками.

"Ответа нет. Потому что все знают ответ. Никто стрелять не будет", - заявил он.

По его словам, членство в НАТО оказалось фикцией.

"Потому что можно подписывать любые документы. Красивые, блестящие документы. Но должны быть люди, которые готовы следовать указаниям этого документа", - добавил оппозиционер.

От чего зависит пятая статья НАТО

По его убеждению, действенность пятой статьи НАТО зависит от политической воли руководства США.

Каспаров считает, что "пятая статья НАТО работает, когда в Белом доме находился Рейган (40-й президент США Рональд Рейган - ред.) или Картер (39-й президент США Джимми Картер - ред.)

"Но она не работает, когда там находится Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) или Байден (экс-президент США Джон Байден - ред.). Вот и все", - сказал российский политик.

Отдельно он высказал мнение, что Финляндия является менее уязвимой из-за хорошо подготовленной армии. Зато страны Балтии, по его оценке, остаются "реально беззащитными".

Возможные сценарии вторжения РФ в Европу

Каспаров также очертил возможный сценарий, который считает наиболее вероятным: не масштабное вторжение, а ограниченная операция.

В частности, речь идет о переходе границы небольшими подразделениями, например, несколькими сотнями спецназовцев, с захватом небольшого участка территории - условно в районе Даугавпилса в Латвии или Нарвы в Эстонии.

"И дальше проверяется: есть пятая статья или нет. К сожалению, мы знаем ответ", - подытожил он.

Угроза РФ для Европы

После полномасштабного вторжения России в Украину в Европе существенно возросли опасения относительно возможного расширения российской агрессии.

По данным Reuters, Эстония, Латвия и Литва готовят детальные сценарии реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности в случае возможного вторжения России или резкой эскалации на границах.

В то же время аналитики из ISW считают, что Кремль уже начал первую фазу подготовки к потенциальному конфликту с НАТО.

По их оценке, Россия может прибегнуть к провокациям, в частности операций "под чужим флагом".

Кстати, недавно в Германии провели учения, имитирующие вторжение России в Литву. Их результаты оказались неутешительными - Москва способна добиться поставленных целей за считанные дни.

Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

