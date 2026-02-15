ua en ru
НАТО выиграет войну, если Россия нападет сейчас, - Рютте

Воскресенье 15 февраля 2026 02:49
UA EN RU
НАТО выиграет войну, если Россия нападет сейчас, - Рютте Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс сейчас достаточно силен, чтобы Россия не рисковала нападать на военный блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией, - WSJ

Рютте уверен, что если бы столкновение между РФ и НАТО произошло сейчас, то Альянс вышел бы победителем. Также он подчеркнул важность того, чтобы в такая тенденция была и в будущем.

"Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация останется прежней", - сказал генсек журналистам.

Угроза войны НАТО и РФ

Напомним, в сентябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года.

По словам главы МИД Германии Иоганна Вадефуля, нападение России на одну из стран НАТО может произойти после заключения мирного соглашения с Украиной.

Также в немецком командовании недавно тоже сказали, что по их мнению, до нападения России на страны НАТО осталось два-три года. Причем Германия будет в эпицентре событий, как один из ключевых членов Альянса.

На днях главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен сказал, что его страна не исключает вторжения России и захвата части норвежской территории. Это может понадобиться Москве для защиты своих ядерных активов на Крайнем Севере.

При этом недавние масштабные учения в Эстонии выявили серьезные слабые места альянса. Как оказалось, с учетом применения дронов, альянь НАТО оказался не готов к войне нового поколения и проиграл.

НАТО Российская Федерация Марк Рютте
