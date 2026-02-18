ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Разведка Швеции: Россия представляет "серьезную" угрозу безопасности для всего НАТО

Среда 18 февраля 2026 05:43
UA EN RU
Разведка Швеции: Россия представляет "серьезную" угрозу безопасности для всего НАТО Фото: среди провокаций РФ были нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация является главной угрозой для Швеции и альянса НАТО. Причем все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Каспаров: Если Путин вторгнется в Латвию или Литву, НАТО не будет воевать

В ежегодном докладе шведской разведки были приведены примеры враждебных действий России в регионе, включая Балтийское море. Среди таких действий - нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации.

"Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и НАТО", - говорится в докладе, где добавили, что угроза "серьезная и конкретная", а действия Москвы "оппортунистические и агрессивные".

Оценка Швеции прозвучала после того, как неделей ранее разведка Эстонии назвала Россию "опасной, несмотря на ее некомпетентность".

В то же время Эстония предостерегла всех от "паники", так как не обнаружила никаких доказательств того, что Россия не намерена нападать на страну или на НАТО в 2027 году. Там предполагалось, что РФ вряд ли вторгнется в ближайшем будущем, учитывая усиление оборонных мер в Европе.

"Нас защищает прочность альянса и вера, которую мы и Россия питаем к статье 5". Также роль в защите играет недавние обещания членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, заявил высокопоставленный чиновник.

"Пока мы продолжаем инвестировать, это позволяет нам оставаться на той стороне уравнения, в которую Россия не осмелилась бы вмешаться", - сказал он.

При этом в эстонском докладе отмечалось, что Россия резко увеличила производство артиллерии, что говорит о том, что Москва продолжит представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.

В докладе Эстонии утверждалось, что Россия "готовится к следующей войне". Согласно подсчетам, производство снарядов и артиллерии увеличилось в 17 раз с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Нельзя просто так все это отключить в день окончания войны. В некоторых областях Россия окажется сильнее как военная сила, чем в начале войны против Украины", - резюмировал высокопоставленный представитель НАТО.

Угроза столкновения НАТО и РФ

Напомним, на днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для всего альянса даже после заключения мира с Украиной.

При этом еще несколько дней назад он сказал, что альянс НАТО выиграл бы любую войну с Россией, если бы Москва решила напасть на блок прямо сейчас.

Ряд чиновников на западе считают, что Россия все же готовится к войне с НАТО и момент нападения - это вопрос нескольких лет. В частности, глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс допускает, что нападение может произойти до 2030 года.

В то же время в немецком командовании недавно сказали, что по их мнению, до нападения Россия на НАТО осталось 2-3 года, а эпицентром может быть Германия.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Швеция Война в Украине
Новости
Политическая часть переговоров по Украине "зашла в тупик": Axios узнало имя виновника
Политическая часть переговоров по Украине "зашла в тупик": Axios узнало имя виновника
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"