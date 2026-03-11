Сам придумал - сам напугал семью: Орбан пожаловался на "угрозы" от украинцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распространяет заявления о якобы угрозах его семье со стороны украинцев. Политик лично позвонил своей семье, чтобы предупредить об "опасности", ссылаясь на сообщения в медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Орбана в Facebook .

В соцсетях появилась запись разговора Орбана с его дочерью Шарико. В ней пророссийский премьер утверждает, что украинская сторона якобы перешла к прямым угрозам его близким.

При этом Орбан призвал семью "относиться к этому серьезно". Хотя никаких доказательств реальной опасности не предоставил.

"Слушай, ты, наверное, увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и тебе. Я обращаюсь к тебе как к ребенку, поэтому просто звоню, чтобы ты не пугалась", - заявил он.

Орбан также добавил, что его семья уже "адаптируется" к новым условиям жизни под давлением угроз, и отметил, что его жене такое положение дел даже "нравится".

Отметим, заявления Орбана появились на фоне его системной антиукраинской риторики и блокирования европейских инициатив по помощи Украине. В действиях Орбана, скорее, можно увидеть попытку в очередной раз дискредитировать Украину в глазах венгерского общества, выставляя ее "агрессором", посягающим на безопасность гражданских лиц и детей политиков.

Стоит отметить, что ни одно официальное ведомство Украины или европейские спецслужбы не подтверждали фактов угроз семье венгерского премьера.