Сам придумал - сам напугал семью: Орбан пожаловался на "угрозы" от украинцев

21:58 11.03.2026 Ср
3 мин
Орбан на камеру позвонил семье и предупредил о якобы угрозах от Украины. Но есть нюанс
aimg Антон Корж
Сам придумал - сам напугал семью: Орбан пожаловался на "угрозы" от украинцев Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распространяет заявления о якобы угрозах его семье со стороны украинцев. Политик лично позвонил своей семье, чтобы предупредить об "опасности", ссылаясь на сообщения в медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Орбана в Facebook.

Читайте также: Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС

В соцсетях появилась запись разговора Орбана с его дочерью Шарико. В ней пророссийский премьер утверждает, что украинская сторона якобы перешла к прямым угрозам его близким.

При этом Орбан призвал семью "относиться к этому серьезно". Хотя никаких доказательств реальной опасности не предоставил.

"Слушай, ты, наверное, увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и тебе. Я обращаюсь к тебе как к ребенку, поэтому просто звоню, чтобы ты не пугалась", - заявил он.

Орбан также добавил, что его семья уже "адаптируется" к новым условиям жизни под давлением угроз, и отметил, что его жене такое положение дел даже "нравится".

Отметим, заявления Орбана появились на фоне его системной антиукраинской риторики и блокирования европейских инициатив по помощи Украине. В действиях Орбана, скорее, можно увидеть попытку в очередной раз дискредитировать Украину в глазах венгерского общества, выставляя ее "агрессором", посягающим на безопасность гражданских лиц и детей политиков.

Стоит отметить, что ни одно официальное ведомство Украины или европейские спецслужбы не подтверждали фактов угроз семье венгерского премьера.

Орбан обостряет отношения с Украиной

Отметим, Орбан строит свою предвыборную кампанию на попытках создать из Украины врага. Несмотря на опасность, которую несут для него такие действия, пророссийский венгерский премьер планомерно обостряет отношения с Киевом.

Так, он заблокировал заем ЕС для Украины на 90 миллиардов евро и пообещал ветировать любой план, выгодный Киеву. В Венгрии развернулась оголтелая антиукраинская и антиевропейская пропаганда. Известно, что Орбану помогает Кремль.

Именно после этого лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьера Виктора Орбана в том, что тот пригласил в Венгрию агентов российского ГРУ для вмешательства в парламентские выборы, запланированные на 12 апреля.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что МИД Украины резко отреагировало на ряд антиукраинских шагов Венгрии: парламент Орбана проголосовал против поддержки евроинтеграции Украины и ее военного финансирования, а правительство фактически "узаконило" захват средств и золота украинского Ощадбанка. Киев назвал это предвыборным популизмом, который играет на руку Москве, и охарактеризовал Будапешт как "троянского коня в ЕС".

