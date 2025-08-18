Трамп заявил, что Путин согласился предоставить гарантии безопасности Украине
Российский диктатор Владимир Путин согласился предоставить Украине гарантии безопасности.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с европейскими лидерами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых моментов, который мы должны учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров, в частности, кто что будет делать", - заявил он.
Трамп отметил, что оптимистично настроен, что США и ЕС смогут достичь соглашения, которое сдержит любую будущую агрессию против Украины.
"И я на самом деле думаю, что ее не будет. Я считаю, что это в значительной степени переоценено, но мы это выясним, и я думаю, что европейские страны возьмут на себя значительную часть бремени. Мы поможем им и обеспечим высокий уровень безопасности", - добавил американский президент.
Гарантии безопасности для Украины
Европейские лидеры сформировали "коалицию решительных", призванную обеспечить для Украины гарантии безопасности. Недавно эта коалиция заявила о готовности развернуть в Украине силы сдерживания.
Кроме того, специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске было достигнуто понимание относительно гарантий безопасности. По его словам, США и их союзники могут предоставить Украине "гарантии, способные изменить правила игры" по принципу пятой статьи НАТО.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер уточнил, что такие гарантии будут предоставляться вне рамок Альянса.
Во время переговоров с Владимиром Зеленским президент США подтвердил участие Вашингтона в системе гарантий, однако будет ли это предусматривать присутствие американских войск, пока не понятно.