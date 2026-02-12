ua en ru
Поступление без НМТ: кто из абитуриентов имеет право не сдавать тест в 2026 году

Четверг 12 февраля 2026 15:51
Поступление без НМТ: кто из абитуриентов имеет право не сдавать тест в 2026 году Фото: Кому из абитуриентов не обязательно сдавать НМТ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Для большинства одиннадцатиклассников национальное мультипредметное тестирование (НМТ) является обязательным этапом для поступления в университеты. Однако есть случаи, когда абитуриенты могут стать студентами без результатов тестирования, используя альтернативные пути зачисления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Читайте также: Появился календарь НМТ-2026: когда регистрироваться, сдавать тесты и узнать свои баллы

Колледжи, профтехи и обучение за рубежом

Прежде всего, сдавать НМТ не обязательно тем, кто не планирует поступать в университет на бакалавриат. Если выпускник выбирает профессионально-техническое или профессиональное предвысшее образование (колледжи), зачисление происходит на основе конкурса школьных свидетельств или внутренних собеседований. Также тест не нужен для получения самого аттестата - школьное свидетельство выдают на основе годовых оценок.

Аналогичная ситуация с обучением за рубежом. Большинство иностранных университетов не требуют результатов украинского тестирования, хотя некоторые заведения в Польше или Германии могут принимать их во внимание. Поступающим советуют проверять условия конкретного вуза заранее.

Второе высшее образование и льготные категории

Если поступающий уже имеет диплом бакалавра или магистра и планирует получить второе высшее образование на контракте, НМТ ему не нужен. В таком случае абитуриент только успешно сдает профессиональный экзамен непосредственно в выбранном заведении.

Для поступления на бюджет или контракт на первое высшее образование вместо НМТ можно пройти индивидуальное собеседование в самом университете, если вы относитесь к льготным категориям:

  • лица с инвалидностью (I и II группы) или с заболеваниями, которые делают невозможным участие в массовых тестах;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • ветераны войны, участники боевых действий и лица, находившиеся в плену;
  • пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которые имеют право на прием на обучение без экзаменов, или участники Революции Достоинства;
  • жители временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий.

Как проходят собеседования вместо тестов

Собеседования по предметам проводятся по программам ВНО, а требования к ним утверждаются приемными комиссиями вузов. Университеты обязаны обнародовать критерии оценивания на своих сайтах, чтобы поступающие могли подготовиться к испытаниям заранее.

Напомним, Министерство образования и науки утвердило даты проведения НМТ в 2026 году. Основная сессия продлится с 20 мая по 25 июня, дополнительная - с 17 по 24 июля.

Регистрация на НМТ в Украине продлится с 5 марта по 2 апреля. Обязательным условием является наличие документа, удостоверяющего личность - ID-карты или паспорта, также можно использовать загранпаспорт или водительское удостоверение.

