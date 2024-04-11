Рассмотрение законопроекта о мобилизации и сроки саммита мира: новости за 10 апреля
Верховная рада начала рассматривать законопроект о мобилизации во втором чтении. Тем временем Швейцария определилась со сроками Глобального саммита мира.
Более детально о том, что произошло в среду, 10 апреля, - в материале РБК-Украина.
Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении: что известно
Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации №10449. Речь идет о втором чтении.
Что известно о рассмотрении "мобилизационного" проекта в сессионном зале парламента - читайте в материале РБК-Украина.
Швейцария определилась со сроками Глобального саммита мира
Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет принимать в нем участие.
Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС
Европейская комиссия проинформировала Руководящий комитет ЕС о выделении Украине в марте 4,5 млрд евро в рамках промежуточного финансирования.
Еще один транш предоставят в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий.
Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных
Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных.
За соответствующий проект закона №11079-1 проголосовали 281 нардеп. При этом против было 0 голосов, воздержались 29, не голосовали 36.
Байден может принять участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, - СМИ
Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая пройдет в Швейцарии примерно в середине июня, сообщает NZZ.
Артснаряды и дроны. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в список вошли дроны и артиллерийские снаряды.
В Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями"
Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.
Она считает, что НПЗ являются гражданскими целями.
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