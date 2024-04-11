Рассмотрение законопроекта о мобилизации и сроки саммита мира: новости за 10 апреля

Верховная рада начала рассматривать законопроект о мобилизации во втором чтении. Тем временем Швейцария определилась со сроками Глобального саммита мира.

Более детально о том, что произошло в среду, 10 апреля, - в материале РБК-Украина .

Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении: что известно

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации №10449. Речь идет о втором чтении.

Что известно о рассмотрении "мобилизационного" проекта в сессионном зале парламента - читайте в материале РБК-Украина.

Швейцария определилась со сроками Глобального саммита мира

Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет принимать в нем участие.

Еврокомиссия рассказала, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС

Европейская комиссия проинформировала Руководящий комитет ЕС о выделении Украине в марте 4,5 млрд евро в рамках промежуточного финансирования.

Еще один транш предоставят в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий.

Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных.

За соответствующий проект закона №11079-1 проголосовали 281 нардеп. При этом против было 0 голосов, воздержались 29, не голосовали 36.

Байден может принять участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, - СМИ

Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая пройдет в Швейцарии примерно в середине июня, сообщает NZZ.

Артснаряды и дроны. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в список вошли дроны и артиллерийские снаряды.

В Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями"

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

Она считает, что НПЗ являются гражданскими целями.