ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями"

Вашингтон, Среда 10 апреля 2024 20:13
UA EN RU
В Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями" Фото: Селеста Валландер, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности (flickr by U.S. Secretary of Defense)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В Вашингтоне считают НПЗ гражданскими целями.

Об заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Наташу Бертранд в Twitter.

"Вопрос об атаках на критически важную инфраструктуру, когда это гражданские цели, вызывает у нас беспокойство", - заявила Валландер, комментируя удары по российским НПЗ.

По ее словам, Украина придерживается одного из самых высоких стандартов соблюдения законов вооруженных конфликтов, а это - "один из элементов европейской демократии".

Несостыковка в Пентагоне

Отметим, что глава Пентагона Ллойд Остин еще вчера, 9 апреля, заявлял о том, что украинские атаки на НПЗ "могут иметь последствия на мировую ситуацию в сфере энергетики".

Он также добавлял, что Украине выгоднее бить по тактическим и оперативным целям, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу.

При этом о том, что НПЗ являются "гражданскими целями", он ничего не говорил.

К слову, до таких заявлений американских чиновников издание Financial Times писало о том, что США призвали Украину остановить удары по российским НПЗ.

В Вашингтоне якобы опасаются, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки НПЗ Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы