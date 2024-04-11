Розгляд законопроекту про мобілізацію та терміни саміту миру: новини за 10 квітня

Верховна рада почала розглядати законопроект про мобілізацію у другому читанні. Тим часом Швейцарія визначилася із термінами Глобального саміту миру.

Більш детально про те, що сталося у середу, 10 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

Рада розпочала розгляд законопроекту про мобілізацію у другому читанні: що відомо

Верховна рада розпочала розгляд законопроекту про мобілізацію №10449. Йдеться про друге читання.

Що відомо про розгляд "мобілізаційного" проекту в сесійній залі парламенту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Швейцарія визначилась із термінами Глобального саміту миру

Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія не братиме у ньому участі.

Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС

Європейська комісія проінформувала Керівний комітет ЄС про виділення Україні у березні 4,5 млрд євро у рамках проміжного фінансування.

Ще один транш нададуть у квітні за умови позитивної оцінки виконання погоджених умов.

Рада ухвалила у першому читанні законопроект про мобілізацію засуджених

Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію засуджених.

За відповідний проект закону №11079-1 проголосував 281 нардеп. При цьому проти було 0 голосів, утрималось 29, не голосувало 36.

Байден може взяти участь у майбутній конференції щодо України у Швейцарії, - ЗМІ

Президент США Джо Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, яка пройде у Швейцарії приблизно у середині червня, повідомляє NZZ.

Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони та артилерійські снаряди.

У Пентагоні назвали російські НПЗ "цивільними цілями"

Сполучені Штати Америки стурбовані українськими атаками на російські нафтопереробні заводи, заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер.

Вона вважає, що НПЗ є цивільними цілями.