У Рівному відновили опалювальний сезон

Фото: опалення (РБК-Україна)

Міська влада продовжила опалювальний сезон у Рівному до 16 квітня

У Рівному опалювальний сезон продовжили до 16 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Рівненської міської ради та виконавчого комітету.

Як повідомляється, в Рівному у вівторок, 16 квітня, вранці буде низька температура повітря. У зв'язку з цим підприємство "Рівнетеплоэнерго" виступило з ініціативою продовжити опалювальний сезон.

"За даними гідрометцентру, який передбачає, що завтра з ранку буде дуже низька температура повітря, підприємство "Рівнетеплоенерго" виступило з ініціативою продовжити опалювальний сезон ще на один день для того, щоб не було холодно в дошкільних навчальних закладах та установах, де перебувають діти", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 15 квітня, міська влада видасть відповідне розпорядження. Опалення буде відключено 16 квітня після обіду.

За даними гідрометцентру саме з цього часу середньодобова температура в області буде вище +8 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові, 8 квітня завершився опалювальний сезон. У той же час відзначалося, що при зниженні температури повітря теплопостачання буде відновлено. Пізніше, 11 квітня, у Львові відновили опалювальний сезон у зв'язку з похолоданням.

Крім того, про відключення подачі тепла в будинках заявили ще ряд українських міст. Зокрема, у Чернівцях та Вінниці опалення відключили 8 квітня, в Харкові було прийнято рішення про призупинення опалювального сезону з середи, 10 квітня.

В Харківській області опалювальний сезон завершився з 9 квітня. В Києві 6 квітня завершився опалювальний сезон. Станом на 12:00 8 квітня від послуги централізованого опалення були відключені 97% житлових будинків.

У той же час синоптики прогнозують в Україні похолодання, яке розпочнеться завтра, 11 квітня. Крім того, в першій половині наступного тижня, в деяких областях можливі заморозки.