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Ще в трьох містах завершується опалювальний сезон

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 12:55
Ще в трьох містах завершується опалювальний сезон
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вінниця та Чернівці будуть відключені від опалення сьогодні

У Вінниці, Чернівцях та Харкова прийняті рішення про завершення опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на офіційних сайтах міських рад. 

Зазначається, що у Чернівцях з 8 квітня завершено опалювальний сезон в будівлях житлового, нежитлового фонду та соціальної сфери (пологові будинки, дошкільні, навчальні заклади, лікарня, поліклініки).

Крім того, у Вінниці подача тепла у будинки та установи, які підключені до централізованого опалення, припиняється також 8 квітня. Дитячі заклади, лікарні, заклади соціального захисту будуть відключатимуть від теплопостачання відповідно до заявок їх керівників.

Натомість опалювальний сезон в Харкові буде припинений з середи, 10 квітня. Опалення буде вимкнено в житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами. При цьому лікарні, навчальні заклади та інші установи побутового та соціально-культурного призначення зможуть здійснювати опалення приміщень в межах бюджетних призначень на відповідний період.

Раніше повідомлялося, що у Львові з 8 квітня завершився опалювальний сезон. У той же час підкреслюється, що при зниженні температури повітря теплопостачання буде відновлено.

РБК-Україна писало, що у Харківській області опалювальний сезон завершується з 9 квітня. 

Минулого тижня опалювальний сезон завершився в ряді обласних центрів, в тому числі у Луцьку, Запоріжжі та Миколаєві.

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