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У Львові завершився опалювальний сезон

Новини » Енергетика    08.04.2019 - 11:59
У Львові завершився опалювальний сезон
Ілюстративне фото (pixabay.co/SofiLayla)

Опалювальний сезон у Львові завершено з 8 квітня

У Львові з 8 квітня завершився опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Повідомляється, що згідно з розпорядженням міського голови Львова Андрія Садового, з 8 квітня припинена подача опалення. У той же час підкреслюється, що при зниженні температури повітря теплопостачання буде відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 8 квітня опалювальний сезон завершиться у Вінниці. У той же час відзначалося, що дитячі установи, лікарні, установи соціального захисту відключать від теплопостачання за заявками.

Минулого тижня опалювальний сезон завершився в ряді обласних центрів, в тому числі у Луцьку, Запоріжжі та Миколаєві. Зазначимо, в нинішній опалювальний сезон Україна увійшла з рекордно високими запасами газу в підземних сховищах, що дозволило мінімізувати закупівлі в період високих цін. Станом на 3 квітня 2019 року обсяги газу в ПСГ становили 8,8 млрд куб. м, що на 0,6 млрд кубометрів більше, ніж рік тому (8,2 млрд кубометрів).

 

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