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У Харківській області завершується опалювальний сезон

Новини » Економіка    08.04.2019 - 11:36
У Харківській області завершується опалювальний сезон
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середня температура піднялася до 8 градусів

У Харківській області опалювальний сезон завершується з 9 квітня. Відповідне рішення було прийнято обласною державною адміністрацією, повідомляє прес-служба ОДА.

Як відзначили в прес-службі, рішення було прийнято у зв'язку з тим, що середня температура повітря в регіоні досягла 8 градусів тепла.

Рекомендації завершити опалювальний сезон також отримали органи місцевого самоврядування та районні державні адміністрації.

"Припинити подавати тепло в житлові будинки, навчальні, медичні, дитячі та інші заклади соціально-культурного призначення дозволено з 9 квітня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за чинним законодавством, якщо протягом трьох днів середньодобова температура повітря тримається на рівні 8 градусів тепла і більше, тоді опалення в будинках і установах можуть відключати.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення завершити опалювальний сезон 6 квітня 2019 року.

На початку квітня ряд міст України (Одеса, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Луцьк та інші) також прийняли рішення припинити опалювальний сезон.

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