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У Києві відключено від опалення близько 97% житла

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 16:28
У Києві відключено від опалення близько 97% житла
Фото: опалення (Віталий Носач, РБК-Україна)

У столиці поки що теплопостачання здійснюється в 2871 будівлях

У Києві станом на 12:00 8 квітня від послуги централізованого опалення відключені 97% житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної  адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, на сьогодні послугу завершили надавати 12,8 тис. споживачів, до яких входять житлові будинки (зокрема ОСББ та ЖБК, відомчі й інвестиційні будинки), адміністративні приміщення, заклади соціальної сфери.

Крім того, у пресс-службі нагадали, що рішення про припинення теплопостачання в закладах соціальної сфери - медичних закладах, школах, дитячих садках тощо, приймає адміністрація цього закладу, а відключення здійснюється винятково на основі індивідуальної заявки. Так, на сьогодні вже відключені 157 дитячих садків, 140 шкіл, 28 лікувальних закладів, 3016 адміністративних будинків, 101 навчальний заклад (технікуми, інститути).

Як повідомили у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", у столиці поки що теплопостачання здійснюється в 2871 будівлях, зокрема у 372 дитячих садках, 314 школах, 248 лікувальних закладах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що  6 квітня у столиці завершився опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Міська влада прийняла відповідне рішення на основі температурних показників та враховуючи подальше стрімке потепління. 

Крім того, у Харківській області опалювальний сезон завершується з 9 квітня. 

Минулого тижня опалювальний сезон завершився у Луцьку, Запоріжжі та Миколаєві.

 

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