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В Ровно возобновили отопительный сезон

Новости » Общество    15.04.2019 - 13:16
В Ровно возобновили отопительный сезон
Фото: отопление (РБК-Украина)

Городская власть продлила отопительный сезон в Ровно до 16 апреля

В Ровне отопительный сезон продлили до 16 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ровненского городского совета и исполнительного комитета.

Как сообщается, в Ровно во вторник, 16 апреля, утром будет низкая температура воздуха. В связи с этим предприятие "Ровнетеплоэнерго" выступило с инициативой продлить отопительный сезон. 

"По данным гидрометцентра, который предусматривает, что завтра с утра будет очень низкая температура воздуха, предприятие "Ровнетеплоенерго" выступило с инициативой продолжить отопительный сезон еще на один день для того, чтобы не было холодно в дошкольных учебных заведениях и учреждениях, где находятся дети", - говорится в сообщении.

Сегодня, 15 апреля, городская власть издаст соответствующее распоряжение. Отопление будет отключено 16 апреля после обеда.

По данным гидрометцентра именно с этого времени среднесуточная температура в области будет выше +8 градусов. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове 8 апреля завершился отопительный сезон. В то же время отмечалось, что при снижении температуры воздуха теплоснабжение будет восстановлено. Позже, 11 апреля, во Львове возобновили отопительный сезон в связи с похолоданием. 

Кроме того, об отключении подачи тепла в домах заявили еще ряд украинских городов. В частности, в Черновцах и Виннице отопление отключили 8 апреля, в Харькове было принято решение о приостановление отопительного сезона со среды, 10 апреля.

В Харьковской области отопительный сезон завершился с 9 апреля. В Киеве 6 апреля завершился отопительный сезон. По состоянию на 12:00 8 апреля от услуги централизованного отопления были отключены 97% жилых домов.

В то же время синоптики прогнозируют в Украине похолодание, которое начнется завтра, 11 апреля. Кроме того, в первой половине следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки.

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