Синоптик попередила про заморозки в Україні

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються на початку наступного тижня

Погода в Україні суттєво погіршиться у першу половину наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За її прогнозом, заморозки слід чекати у західних і північних областях. Однак терміни та райони Діденко обіцяє уточнювати.

Також синоптик повідомляє, що 11 квітня у деяких областях очікується зниження температури та дощі. Опади випадатимуть нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. На півдні, у центрі та на сході ймовірні грози.

Крім того, завтра очікується зниження температури повітря. У західних областях буде найхолодніше, +8-13 градусів, а у північних очікується +11-16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на сході +16-22 градуси. Також очікується південно-східний поричастий вітер.

У Києві четвер обіцяє бути вологим, періодично дощ, періодично прояснення. Температура повітря вночі +6-9 градусів, вдень +12-14 градусів.

Раніше повідомлялося, що 10 квітня, на всій території країни, крім східних областей та Приазов'я, очікуються дощі, подекуди з грозами.

РБК-Україна раніше писало, що за прогнозами кліматолога Вазіри Мартазінової, протягом 10-20 квітня температура в Україні почне різко підніматися вище норми. Температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.

Крім того, Мартазінова спрогнозувала похолодання після 20 травня, яке супроводжуватиметься опадами, та шквальним вітром.