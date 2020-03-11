Зростання курсу долара і обстріл вантажівки на Донбасі: новини за 10 березня

Колаж РБК-Україна

Бойовики на Донбасі обcтрелялі вантажівку сил ООС, нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині обрали запобіжний захід, НБУ значно підвищив офіційний курс долара. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 10 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Обстріл вантажівки бойовиками на Донбасі: є загиблі і поранені бійці ООС

Бойовики здійснили обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

В результаті попадання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовим травмуванням. Крім цього, в результаті ворожого обстрілу наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове поранення.

Київська влада назвала умову закриття шкіл і метро через коронавірус

Міська влада Києва готові закрити всі школи, а також метро в разі поширення коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, міська влада готова до будь-якого розвитку подій і в разі поширення коронавірусу будуть вжиті заходи забороняють масові заходи.

"Для цього має бути дійсно великий спалах хвороби. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб ми закривали транспорт", - сказав він.

Федині обрали запобіжний захід у справі про погрози Зеленському

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федині у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, на особистому зобов'язанні наполягала сторона обвинувачення. Згідно з рішенням суду, нардеп має прибувати певний час до слідчого і прокурора, без дозволу не залишати Київ, а також повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

Затримано підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка

Підозрюваний у викраденні активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка був затриманий силами Національної поліції України. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, сьогодні в ході тривалих оперативно-слідчих дій співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали Сергія Мисливого, який підозрюється в причетності до цієї справи. Зловмисник довгий час переховувався від слідства, вів конспіративний спосіб життя і жив за підробленими документами.

НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Різке зростання курсу долара до гривні - це запізніла реакція внутрішнього ринку України на динаміку, яка формується на зовнішніх ринках. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі. Як зазначив аналітик, потенціал зростання курсу долара був продиктований зокрема перестановками в уряді України, які були наприкінці минулого тижня.

Спецслужби РФ намагаються залякати свідків у справі MH17, - прокуратура Нідерландів

Російські спецслужби намагаються розкрити свідків у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з метою їх подальшого залякування. Про це на суді в Гаазі заявив прокурор Тейс Бергер.

За його словами, Росія намагається перешкодити розслідуванню катастрофи MH17 шляхом розкриття особистості свідків, чиї дані були засекречені, а спецслужби можуть перехоплювати повідомлення і відстежувати переміщення людей.

Держдума схвалила зняття обмеження на кількість президентських термінів в РФ

Державна дума підтримала у другому читанні поправку про зняття обмеження на число президентських термінів в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідне рішення депутати Держдуми прийняли у вівторок, 10 березня, підтримавши поправку депутата від "Єдиної Росії" Валентини Терешкової до законопроекту про зміни до Конституції, що знімає обмеження на кількість президентських термінів.

Кияни отримають платіжки за комуналку нового зразка

У березні єдиний рахунок-повідомлення в Києві міститиме нарахування за гаряче водопостачання та опалення у повному обсязі, а сума перерахунку за коефіцієнтом газу буде відображена у колонці "перерахунок". Про це на брифінгу повідомив генеральний директор "Центру комунального сервісу" (ЦКС) Андрій Щербина, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зауважив, що починаючи з березня при формуванні рахунків-повідомлень будуть внесені зміни у блок з нарахуваннями КП "Київтеплоенерго", а саме:

у колонці "нараховано" буде відображена 100% сума нарахування за послуги з опалення та гарячого водопостачання;

проте у колонці "перерахунок" буде зазначено суму "знижки" у зв’язку із зміною ціни на природний газ.

В аптеках України з'являться тести на коронавірус: названа вартість

Коронавірус COVID-19 українці скоро зможуть виявляти самостійно, якщо в аптеках з'являться спеціальні тести. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, розповівши скільки буде коштувати один експрес-тест.

На даний момент відомо, що в Україну з Копенгагена вилетіли додатково 50 систем. Кожна з них призначена для перевірки 100 зразків. В аптеки ця партія тестів спрямовуватися не буде, але вони зможуть купувати їх самостійно. Ляшко розповів, що один тест на коронавірус буде коштувати близько 350 гривень.

Погода зовсім зіпсується: яким областям приготуватися до різкого погіршення

Погода в Україні найближчими днями істотно зіпсується. Синоптики попереджають про сильні дощі, штормовий вітер і суттєве зниження температури повітря в деяких областях.

У середу, 11 березня, в більшості областей країни очікуються дощі, місцями помірні та сильні. Сухо буде тільки на півдні України. На сході країни пройдуть короткочасні дощі, вітер посилиться до 12 м/с. Вночі в регіоні очікується від +4 до +6 градусів, вдень прогріється до +10 +13 градусів.