Аналітики назвали причину різкого стрибка курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валютний ринок України зреагував на обвал світових бірж

Різке зростання курсу долара до гривні у вівторок, 10 березня, це запізніла реакція внутрішнього ринку України на динаміку, яка формується на зовнішніх ринках. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі

Як зазначив аналітик, потенціал зростання курсу долара був продиктований в тому числі перестановками в уряді України, які були наприкінці минулого тижня.

"У поточних умовах Національний банк стримує ситуацію і паніку. У разі погіршення ситуації у світі ми маємо всі шанси побачити більш істотне падіння гривні", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро.

Нагадаємо, 10 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс виріс у продажу на 34 копійки до 25,35 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 42 копійки - до 28,80 гривні за євро.

Відзначимо, за прогнозом аналітиків, до кінця тижня через паніку на світових ринках курс долара може піднятися до 26 гривень за долар.