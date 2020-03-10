У МВС розповіли деталі затримання причетного до викрадення активістів Майдану

Фото: радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк (УНІАН)

Затриманий кілька років переховувався від слідства і жив за підробленими документами

Підозрюваний у викраденні активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка був затриманий силами Національної поліції України. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, сьогодні в ході тривалих оперативно-слідчих дій співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали Сергія Мисливого, який підозрюється в причетності до цієї справи.

"Зловмисник довгий час переховувався від слідства, вів конспіративний спосіб життя і жив за підробленими документами. Зараз він затриманий і перебуває під вартою", - додав Шкіряк.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про затримання Мисливого. За версією слідства, він безпосередньо причетний до викрадення Вербицького і Луценка з Олександрівської лікарні в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань знаходиться понад 50 кримінальних справ Майдану". До цього ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду Києва. Цей суддя в лютому 2014 року незаконно заарештовував учасників Революції гідності.