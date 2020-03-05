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Федині оберуть запобіжний захід наступного тижня

Новини » Політика     05.03.2020 - 13:05
Федині оберуть запобіжний захід наступного тижня
Фото: Софія Федина (prm.ua)

Прокуратура попросить особисте зобов'язання для Федини

Нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині оберуть запобіжний захід за погрози президенту Володимиру Зеленському 10 березня. Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, прокуратура попросить обрати їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Суд буде наступного вівторка", - додала Федіна.

Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань заявили, що Федині загрожує до п'яти років в'язниці.

До цього другій фігурантці цієї справи Марусі Звіробій обрали запобіжний захід. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, а також носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Восени минулого року Федина і Звіробій, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, у трансляції на Facebook висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

"Ти там частіше їдь, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве... Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли", - дослівно прозвучала їх заява.

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