ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Федині обрали запобіжний захід у справі про погрози Зеленському

Новини » Політика     10.03.2020 - 15:07
Федині обрали запобіжний захід у справі про погрози Зеленському
Фото: Софія Федина (prm.ua)

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федині у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, на особистому зобов'язанні наполягала сторона обвинувачення. Згідно з рішенням суду, нардеп має прибувати певний час до слідчого і прокурора, без дозволу не залишати Київ, а також повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

Нагадаємо, до цього в Державному бюро розслідувань заявляли, що Федині може загрожувати до п'яти років в'язниці, якщо суд визнає її винною в інкримінованих їй статтях. Їй оголосили підозри в погрозі вбивством президенту, пов'язаній з його державною діяльністю.

Раніше другій фігурантці цієї справи, волонтерці Марусі Звіробій теж обрали запобіжний захід. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, а також носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Восени 2019 року вони, обговорюючи перепалку Зеленського з добровольцями в Золотому, в онлайн-трансляції висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Зеленський про справу МН17: вірю, що справедливість буде встановлена
Новини України Володимир Зеленськийнардепмера пресечения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся