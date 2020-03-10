НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 39 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 25,3135 гривень за 1 долар (+0,3920 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 24,9215 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 10 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс виріс у продажу на 34 копійки до 25,35 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 42 копійки - до 28,80 гривні за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 березня довідковий курс на рівні 25,28 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 6 березня (24,88 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 10 березня курс долара продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,98 (24,57 - 6 березня), продажу - 25,86 (24,66 - 6 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,12 (27,49 - 6 березня), продажу - 29,07 (27,97 - 6 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,41 - 6 березня), продажу 3,69 (3,78 - 6 березня) грн за 10 рублів.