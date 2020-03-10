Спецслужби РФ намагаються залякати свідків у справі MH17, - прокуратура Нідерландів

Фото: суд в Гаазі у справі MH17 (twitter.com/WorldAffairsPro)

Свідкам загрожує небезпека, якщо їх розкриють на суді

Російські спецслужби намагаються розкрити свідків у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з метою їх подальшого залякування. Про це на суді в Гаазі заявив прокурор Тейс Бергер.

За його словами, Росія намагається перешкодити розслідуванню катастрофи MH17 шляхом розкриття особистості свідків, чиї дані були засекречені, а спецслужби можуть перехоплювати повідомлення і відстежувати переміщення людей.

"Опитування свідків є реальним ризиком для їх безпеки. У зв'язку з цим судовий слідчий прийняв рішення засекретити дані десятків людей", - заявив він.

Бергер додав, що один зі свідків повідомив електронною поштою, що до нього кілька разів приходили озброєні бойовики після того, як він розповсюдив відео з "Буком". Після цього свідок був змушений переховуватися.

Крім того, в іншого свідка, який розслідував обставини катастрофи, будучи в Росії, вилучили комп'ютер.

"Є чіткі вказівки на те, що російські спецслужби активно намагаються перешкодити зусиллям по встановленню правди з приводу катастрофи рейсу MH17", - підсумував прокурор.

Нагадаємо, в Нідерландах стартував другий день судового засідання у справі MH17. Сторони обвинувачення і захисту сьогодні детально розкажуть про поточний стан розслідування.

РБК-Україна писало, що підозрюваний Олег Пулатов представлений на суді адвокатами, щоб отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією.